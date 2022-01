Unser Aushängeschild

Wir faszinieren unsere Kunden nicht nur mit unserer Arbeitsweise, sondern auch mit unserer mobilen Spenglerei. Konkret handelt es sich um einen Anhänger, auf dem unsere Arbeitsgeräte – Abkantmaschine, Abrollmulde, Zuschneidetisch und ein schwenkbarer Aufzug – fix montiert sind. Das ermöglicht uns, alle Arbeiten, für die wir Blech verwenden, noch effizienter zu erledigen. Die vielen Vorteile liegen klar auf der Hand: Wir ersparen uns zahlreiche An- und Abfahrtswege, wodurch einerseits die Umwelt geschont wird, andererseits dem Kunden unnötige Kosten erspart bleiben. Außerdem können wir durch unsere mobile Spenglerei schnell und unkompliziert auf jegliche Kundenwünsche und auf örtliche Begebenheiten reagieren. Sie fragen sich, was wir sonst noch so machen? Hier finden Sie die Antwort!